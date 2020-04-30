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Деловая газета "Взгляд"

Британский самолет провел шестичасовой разведывательный полет у границ России

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Разведывательный самолет Sentinel R.1 ВВС Великобритании в ходе разведывательного полета по слежению за российско-белорусскими военными учениями "Запа
Разведывательный самолет Sentinel R.1 ВВС Великобритании в ходе разведывательного полета по слежению за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017", сентябрь 2017 года.
Источник изображения: Patrick Allen / Jane's

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 совершил многочасовой полет вблизи границ России у Балтики, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Британский разведчик с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7303, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии, первоначально выполнил облет Калининградской области со стороны Польши, Балтики и Литвы, а затем длительное время курсировал вдоль ее границ в польском воздушном пространстве, передает "Интерфакс".

Сообщается, что в ходе выполнения задания самолет также совершил два пролета вдоль западной границы Белоруссии.

В общей сложности разведчик провел вблизи рубежей России около шести часов.

Ранее Минобороны России сообщало, что вблизи российской авиабазы в Сирии провел разведполеты военный самолет США.


Александра Юдина

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Литва
Польша
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
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