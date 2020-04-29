В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс

В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) в инициативном порядке разработан и создан действующий образец мишенного мобильного комплекса ММК-500 (возможна модификация ММК-250).

Комплекс предназначен для автоматизированного измерения координат пуль в мишенной плоскости и расчета по ним характеристик точности и кучности стрельбы при испытаниях стрелкового оружия и патронов калибра от 5,45 до 11,43 мм. Главной отличительной особенностью ММК-500 от ранее разработанных мишенных комплексов, в частности АМК "Индикатор", является возможность его применения для образцов с дозвуковой скоростью пуль.

Новую разработку ЦНИИТОЧМАШ также можно использовать для совершенствования стрелковой подготовки с применением боевого, служебного или спортивного оружия.

Комплекс способен выполнять определение характеристик кучности и точности стрельбы на дальности установки мишени от 25 м до 1000 м при скорости пуль в мишенной плоскости от 100 до 1 000 м/с. Зона регистрации попаданий 500х500 мм (для модификации ММК-500) или 250х250 мм (для модификации ММК-250). Прибор способен работать при температуре от минус 35 до плюс 45 градусов С и при влажности до 98 %.

Мишенный комплекс ЦНИИТОЧМАШ. Источник: ЦНИИТОЧМАШ

В состав комплекса входят резонаторная мишень, аналого-цифровой преобразователь, защитная стойка, персональный компьютер со специальным программным обеспечением, информационно-питающий кабель.

К новой разработке ЦНИИТОЧМАШ уже проявили интерес предприятия, производящие стрелковое оружие.

Пресс-релиз АО «ЦНИИТОЧМАШ»