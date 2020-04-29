Быстро не летать: на F-35 наложили ограничения

F-35 оказался дозвуковым самолетом

Пентагону придется эксплуатировать перспективный F-35 с некоторыми ограничениями на сверхзвуковых режимах полета истребителя. С недостатками американской машины (подлинными и мнимыми) разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Если истребителю F-35 потребуется осуществлять полет на сверхзвуковых скоростях, то это может привести к повреждению хвостовой части истребителя, пишет Defense News. Однако эту проблему не стоит исправлять радикальным образом, она будет разрешена путем изменения рабочих параметров, говорится в заявлении офиса управления программой F-35.

Об этом недостатке истребителя издание Defense News сообщало еще в 2019 году.

Это означает, что на очень больших высотах полета версии F-35 ВМС США и Корпуса морской пехоты США могут летать на сверхзвуковых скоростях только в течение коротких периодов времени, прежде чем возникнет опасность структурных повреждений корпуса и утрата малой радиолокационной заметности.

Это может сделать невозможным сверхзвуковой перехват истребителем F-35C, разработанным специально для ВМС США, пишет Defense News.

«Этот вопрос был закрыт 17 декабря 2019 года без дальнейших действий и согласия со стороны служб США», - говорится в заявлении офиса управления программой F-35. Отчет о недостатках был закрыт по категории «нет планов по исправлению», которая используется командой F-35, когда полное устранение отмеченного недостатка не оправдывает предполагаемую стоимость этого мероприятия.

«В этом случае решение потребовало бы длительной разработки и летных испытаний материала покрытия, которое смогло бы выдерживать условия полета на сверхзвуковых скоростях в течение неограниченного времени, удовлетворяя при этом весовым ограничениям и другим требованиям к управляющим поверхностям. Вместо этого проблема решается процедурно путем введения ограничения по времени для высокоскоростного полета», - утверждается в заявлении офиса управления программой F-35.

По словам представителя офиса, вариант «C», эксплуатируемый на авианосцах, и вариант «B» с коротким взлетом и вертикальной посадкой смогут выполнять все свои учебные и боевые задачи без устранения этого недостатка.

Потенциальный ущерб от устойчивых высоких скоростей полета может повлиять не только на планер F-35 и покрытие, обеспечивающее его малую радиолокационную заметность, но также на множество антенн, расположенных в задней части самолета, которые в настоящее время уязвимы, отмечает Defense News.

Любые недостатки F-35, отмеченные в западных СМИ, вызывают достаточно бурное обсуждение российских экспертов.

К примеру, по поводу последней публикации Defense News по F-35 появилось много выводов, что F-35 «может развалиться», «пилотам новейших F-35 запретили разгон до сверхзвука», «повышенная уязвимость перед авиацией противника и низкая боевая эффективность».

Заметим, офис управления программой F-35 говорил все же о другом. А выводы, что «самый современный истребитель ВВС США лишился одного из главных преимуществу возможности сверхзвукового перехвата воздушных целей», тоже не до конца обоснованы, поскольку задачи, которые решатся истребителями 5-го поколения, в корне отличаются от целей предыдущих боевых машин.

Как ранее писала "Газета.Ru", в современных и перспективных самолетах вообще нет никакого смысла анализировать и сравнивать скорость. Она, по большому счету, никого теперь не интересует, как и высота полета. Сегодня самолеты-истребители уже не гоняются друг за другом, как в воздушных боях Первой и Второй мировых войн. К тому же 90% всех боевых задач выполняются на дозвуковых скоростях. И весьма трудно представить, как на сверхзвуковой скорости открыть люки внутренних оружейных отсеков (а именно это отличительная особенность истребителей 5-го поколения) и произвести пуск управляемой ракеты.

По словам аналитика из Hudson Institute, экс-офицера ВМС США Брайана Кларка, «полет на сверхзвуковых скоростях в значительной степени нивелирует все основные преимущества F-35. Сверхзвук сводит практически к нулю малую радиолокационную и тепловую заметность самолета, быстро сжигает топливо, и в этом случае теряются все преимущества однодвигательной схемы и значительных по объему топливных баков. Помимо всего прочего, сильно нагревается обшивка самолета».

При этом вывод, что F-35 лишился преимущества перед российскими ЗРК С-400 «Триумф», также не до конца корректен.

На самом деле предположение, что F-35 на сверхзвуковой скорости может уйти от ракеты С-400, неверно, поскольку какой бы ни был сверхзвук у истребителя, от современной зенитной управляемой ракеты, скорость которой достигает 2 км в секунду и более, ему не уйти. Увернуться с помощью противоракетного маневра от ЗУР, которая осуществляет эволюции с 30-кратными перегрузками, тоже не получится.

Противоборство авиации с современными зенитными ракетными системами заключается вовсе не в сравнении скоростей ЗУР и самолета. Здесь на первый план выходят возможности РЭБ и дальнобойность авиационных средств поражения. Огромное значение имеет и малая радиолокационная заметность самолета.

Ряд экспертов считают, что основное преимущество российского Су-57 перед F-35 - его маневренность. Это также не совсем верно. В определенных обстоятельствах маневренность истребителя имеет значение, хотя уже и далеко не такое решающее, как в прежние времена. В настоящее время маневренность не является критически важной характеристикой современного самолета 5-го поколения.

Как ранее писала "Газета.Ru", основное в F-35 - отнюдь не его летно-технические характеристики как самолета, хотя и они, несомненно, важны. Главное - способность этого самолета интегрироваться с большими и сверхбольшими боевыми системами - с самолетами ДРЛО, наземными пунктами управления, авианосцами, зенитными ракетными системами и пр.

Второе ключевое отличие F-35 от предыдущих самолетов - его малозаметность. В воздушных и противовоздушных боях будущего она будет играть важнейшую роль.

Наконец, обязательно следует сказать и о системе ALIS (Autonomics Logistics and Information System) - это революция в военном деле. Это первая в мире система централизованного ежедневного контроля за техническим состоянием самолетов F-35 в режиме реального времени. В истребителях предыдущих поколений эти функции ежедневно выполняли несколько разных систем. ALIS позволяет контролировать каждый F-35, всех эксплуатантов, независимо от региона, где находится машина, и при необходимости ограничивать самолету спектр выполняемых боевых задач.

Если потребуется - США ограничат своего союзника с помощью нажатия одной кнопки.

Наконец, самое главное - сейчас нельзя сказать, правильно ли американцы поставили именно на все это. Только в будущем на эти вопросы можно будет получить достоверные ответы. Так что F-35 - это концептуальная заявка на исторически обозримый срок.

Что касается числа уже изготовленных самолетов с той и другой стороны. Счет поставленных заказчикам F-35 пошел уже на шестую сотню. 22 августа 2018 года был подписан контракт на поставку первых двух Су-57 со сроком действия на 2018-2020 годы. В 2020 году планируется поставка в войска первых 13 истребителей Су-57. Сравнение пока что не в пользу России.

Истребитель F-35 - четвертый американский самолет с малой радиолокационной заметностью. Ранее ВВС США были поставлены истребитель F-117, стратегический бомбардировщик В-2, истребитель F-22. Наш Су-57 - первый отечественный самолет, изготовленный по технологии стелс.

На F-35 ставится двигатель компании Pratt & Whitney F135. Он является технологическим развитием двигателя F119, установленного на F-22. Наше «изделие 30» (двигатель 5-го поколения для Су-57) пока только на подходе.

Безусловно, отечественное вооружение нуждается в разумной рекламе. Но главное при этом - чтобы при сравнении отечественных образцов ВВТ с аналогичными зарубежными экземплярами нашим экспертам не изменяло чувство меры, здравого смысла и собственного достоинства.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок