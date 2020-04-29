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Российская газета

Американский разведчик был замечен у российских границ

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Беспилотник RQ-4
Беспилотник RQ-4.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS

Американский разведчик вновь замечен в небе у границ России. Причем для воздушного шпионажа стратегический беспилотник США RQ-4А Global Hawk выбрал районы, представляющие особый интерес для спецслужб . Речь о Крыме, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях РФ.

С начала года неподалеку от этих мест зафиксировано более десятка разведрейдов США. Несложно догадаться, что к нашим рубежам американцы летают не из праздного любопытства. Их задача - попытаться "снять" частоты, на которых работают средства ПВО, прикрывающие воздушное пространство в приграничных районах страны. Понятно, что используемые там линии особо защищены, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы. Однако факт остается фактом: очередная попытка пошпионить на юге России имела место.

Взять, к примеру, полет Global Hawk в минувший понедельник. Установлено, что он около семи часов курсировал вдоль южной оконечности Крыма и побережья Краснодарского края. Рейд проходил на высоте 16 тысяч метров над международными водами на расстоянии 40-60 км от нашей территории. В районе Севастополя, где дислоцируется дивизион зенитных ракетных систем С-400, беспилотник приближался к полуострову на 27 км, то есть фактически шел вдоль 12-мильной морской границы России. На простое совпадение такой выбор маршрута никак не тянет.

Затем RQ-4А засекли у Донбасса - около четырех часов дрон барражировал возле линии разграничения в контролируемом Киевом воздушном пространстве. Global Hawk также по меньшей мере три раза подлетал на расстояние 37-55 км к Белгородской, Воронежской и Ростовской областям.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Global Hawk
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
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