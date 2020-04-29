Первый полет лейтенанта на стратегическом Ту-95 попал на видео

На авиабазе Энгельс под Саратовом начались полеты молодых летчиков, выпускников 2019 года, на стратегических ракетоносцах Ту-95. Лейтенанты попробовали себя в качестве помощников командиров кораблей, сообщили в Минобороны РФ.

- Курсантом я освоил Л-39, Ан-26. После выпуска был распределен в полк дальней авиации на самолет Ту-95МС. Я очень хотел управлять стратегическим ракетоносцем и у меня все получилось, - рассказал лейтенант Николай Есауленко.

Он планирует освоить всю летную программу и стать командиром воздушного судна.

Антон Валагин