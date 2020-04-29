Без шума в эфире: войска готовы глушить вражеские радио- и телетрансляции

С пропагандистскими каналами террористов будет бороться сверхдальнобойный комплекс РЭБ «Мурманск»

Войска научились бороться с теле- и радиостанциями террористов. Их, как показал опыт войн в Чечне и Сирии, боевики использовали для агитации населения и вербовки новых сторонников. Современные технологии позволяют экстремистам быстро наладить такое вещание. Для противодействия пропагандисткой угрозе российские армейские части готовы задействовать новейшие комплексы радиолокационной борьбы «Мурманск-БН». Эксперты отмечают, что эта техника позволит эффективно защитить информационное пространство.

С тысячи километров

Соединения радиолокационной борьбы (РЭБ) отработали подавление мобильных теле- и радиотрансляторов на весенних учениях в Свердловской области, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Согласно сценарию маневров, условный противник устроил полевой лагерь в труднодоступной горно-лесистой местности, где не только велась подготовка боевиков, но и были развернуты радио- и телестанции. В своих трансляциях террористы агитировали местное население вступать в их ряды. Дальше начал действовать отряд РЭБ, оснащенный комплексами «Мурманск».

Специалисты радиоэлектронной борьбы засекли район, где экстремисты установили ретрансляторы, после чего по ним был нанесен радиоэлектронный удар, заглушивший их работу. Заодно были подавлены несколько десятков целей, имитирующих ударные беспилотные летательные аппараты, самолёты-разведчики и командные пункты, а также центр связи штаба условных террористов.

Фото: Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

При этом машинам «Мурманска» не пришлось совершать длительный и изнуряющий марш-бросок к месту дислокации противника — средства РЭБ работали на удалении свыше 2 тыс. км от целей. Всего к учениям привлекли более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 70 единиц техники.

Быстро и надежно

Алгоритм действия комплексов РЭБ, как правило, довольно простой: они «забивают» каналы передачи более мощным сигналом, объяснил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

— Теле- и радиотрасляции при современном уровне развития техники, — один из самых простых и эффективных способов воздействия на население, — сообщил «Известиям» аналитик. — В районах боевых действий телевидение и инфраструктура интернета будут повреждены или отключены в первую очередь. Изготовление и доставка печатной продукции потребует времени и больших трудозатрат. Наладить информирование и пропаганду легче всего с помощью небольших и мобильных теле- или радиостанций.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Bassem Tellawi Источник изображения: iz.ru

Причем, через них можно поставлять населению только тот информационный поток, который нужен распространителям, отметил эксперт. Таким образом они смогут заметно влиять на поведение и настроения людей. По мнению специалиста, на изготовление такого контента не надо много средств и времени — достаточно одного человека перед камерой или микрофоном.

Что такое «Мурманск»

Еще совсем недавно «Мурманск-БН» был засекречен. Сейчас уже известно, что это — автоматизированный комплекс радиопомех для линий связи в коротковолновом диапазоне. По параметрам мощности он превосходит все существующие в мире аналоги в несколько раз. Достаточно отметить, что дальность подавления радиосвязи комплексом составляет около 5 тыс. км, а при идеальном прохождении сигнала может быть увеличена до 8 тыс. км.

В походном состоянии аппаратура «Мурманска» располагается на семи большегрузных многоосных автомобилях «КамАЗ». В комплект входят мощные телескопические антенны-мачты, а также низкочастотные антенны-растяжки. При необходимости мачты с помощью гидравлической аппаратуры выдвигаются на высоту до 32 м.

В прошлом году такие машины были переданы Балтийскому флоту. Комплекс, вставший на боевое дежурство в Калининграде также способен лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск вероятного противника.

Автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления радиосвязи "Мурманск-БН". Источник: bastion-karpenko.ru

С принятием на вооружение «Мурманска-БН» армия получила в свое распоряжение средства РЭБ, работающие не только на оперативно-тактической, но и на оперативно-стратегической глубине. Кроме того, этот комплекс способен вести радиоразведку. Коротковолновый радиодиапазон, в котором он работает, как правило, используют для связи на больших расстояниях между летательными аппаратами и надводными кораблями стран НАТО.

На вооружении российской армии состоят несколько типов систем РЭБ. В частности, комплекс «Красуха-4» борется с авиационными радиолокаторами, а также системами связи и передачи информации. Кроме того, глушит радиоканалы управления беспилотниками.

Автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления станций спутниковой и сотовой связи, а также систем навигации — в том числе GPS.

Не так давно в войска стали поступать новейшие комплексы РЭБ «Дивноморье». Это универсальная машина — она одна может ставить помехи бортовым радиолокаторам, системам связи и управления и даже спутниковой навигации.

В дальнейшем роль средств радиоэлектронной борьбы на поле боя будет возрастать. Впервые они были массово использованы во время учений «Восток-2018». Тогда было отработано нанесение мощного радиоэлектронного удара. Вероятного противника глушили на суше, море и в воздухе. Были задействованы практически все средства РЭБ, имеющиеся в арсенале ВС. Итоги работы комплексов признали успешными.

Алексей Рамм, Богдан Степовой