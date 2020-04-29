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Российская газета

Бомбардировщики Ту-22М ВКС России пролетели над северными морями

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Источник изображения: rg.ru

Летчики нашей Дальней авиации опять потревожили натовских генералов. Поводом для этого стал полет пары дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.


Хотя на воздушное патрулирование российские экипажи ходят постоянно и в соответствии с международными правилами, их появление в небе всякий раз вызывает у западных военных болезненную реакцию. Они тут же поднимают по тревоге самолеты-перехватчики, которые пытаются отогнать ракетоносцы подальше от своих границ. Такая игра на нервах иногда продолжаться часами.

Нынешний полет Ту-22МЗ, именуемых на Западе Backfire, не стал исключением. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Никакого перехвата они, разумеется, не проводили, но свою реакцию на появление наших стратегических бомбардировщиков обозначили.

В реальной боевой обстановке ракетоносцы в одиночку на патрулирование дальней зоны, конечно, никто бы не отправил. По всему пути их обязательно сопровождала бы тактическая авиация. Так, в общем-то, и происходит на первом этапе полета. До границ России ракетоносцы, как правило, сопровождают истребители. Но основную часть пути "стратеги" идут, как и положено в мирное время, не только без бомб и крылатых ракет на борту, но и без прикрытия. Их нынешний маршрут растянулся на тысячи километров, и преодолевали его авиаторы свыше четырех часов. В чужое воздушное пространство "Туполевы", разумеется, не входили.

Надо сказать, что воздушное патрулирование ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 регулярно выполняют над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Обо всех таких полетах Россия по дипломатическим каналам уведомляет заинтересованные государства. Кроме того, маршруты "дальников" заранее оговорены, они лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам. Тем не менее практически каждый такой рейд сопровождается гневными окриками натовцев. Наших пилотов обвиняют то в пересечении воздушного пространства соседей, то в слишком агрессивном, на взгляд НАТО, маневрировании. Никаких доказательств подобных нарушений Запад не приводит, поэтому серьезной реакции Москвы эти упреки не вызывают.


Юрий Гаврилов

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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
F-16
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Проекты
NATO
Арктика
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