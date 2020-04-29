«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72

Источник изображения: 24-я омбр ВСУ

Танкисты 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила (так сегодня на Украине называют древнерусского князя Даниила Галицкого) получили усовершенствованные танки Т-72. Модернизация производилась на Киевском бронетанковом заводе (КБТЗ).

Об этом сообщил «Украинский милитарный портал». При этом украинских танкистов из упомянутой бригады он назвал, ни много ни мало, "королевскими".

Работы на КБТЗ проходили в тесном взаимодействии с Центральным бронетанковым управлением Вооруженных сил Украины.

Танк получил приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел для ведения огня управляемыми ракетами.

Источник изображения: 24-я омбр ВСУ

Одной из главных особенностей танка Т-72 является возможность применения высокоточных управляемых ракет «Комбат», выпускаемых Государственным Киевским концерном «Луч». Кроме того, бронетехника оборудована современными элементами динамической защиты.

Также в модернизированных Т-72 установлены комплекты из цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями для взаимодействия на поле боя.

Опираясь на опыт прошлых лет, можно предположить, что, в случае активизации ВСУ на Донбассе, эти прекрасные образцы бронетехники вскоре могут появиться на вооружении Народной милиции ДНР и ЛНР.