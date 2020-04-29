В Политехе разработали микросхемы, которые вошли в список лучших изделий года

Разработка применима в телекоммуникации и для контроля температуры в двигателях и турбинах

Ученые петербургского политехнического университета создали микросхемы для высокотемпературной электроники. Разработка признана лучшим изделием 2019 года в рамках международной программы EUROPRACTICE. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе вуза.

Над проектом работали специалисты «Микроэлектроника (Дизайн-центр проектирования интегральных схем)» Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций.

Микросхемы применимы в телекоммуникационных, космических системах, а также в системах мониторинга состояния высокотемпературных объектов, например, двигателей и турбин.

Элементы микросхем произвели в Германии в рамках международной программы EUROPRACTICE.