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В Политехе разработали микросхемы, которые вошли в список лучших изделий года

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Петербургский политехнический университет
Петербургский политехнический университет.
Источник изображения: topspb.tv

Разработка применима в телекоммуникации и для контроля температуры в двигателях и турбинах

Ученые петербургского политехнического университета создали микросхемы для высокотемпературной электроники. Разработка признана лучшим изделием 2019 года в рамках международной программы EUROPRACTICE. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе вуза.

Над проектом работали специалисты «Микроэлектроника (Дизайн-центр проектирования интегральных схем)» Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций.

Микросхемы применимы в телекоммуникационных, космических системах, а также в системах мониторинга состояния высокотемпературных объектов, например, двигателей и турбин.

Элементы микросхем произвели в Германии в рамках международной программы EUROPRACTICE.


Микросхемы.
Источник: Пресс-служба СПбПУ
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
Наноиндустрия
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