Лавров осудил заявление Хафтара о единоличном правлении в Ливии

В МИД РФ считают, что нынешняя ситуация в Ливии - следствие нежизнеспособности Берлинских договоренностей

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия не одобряет заявления главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о единоличном правлении в Ливии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе видеоконференции, отвечая на вопрос "Интерфакса", Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе Берлинской конференции по Ливии в январе этого года, поинтересовался, когда вынесли на подписание итоговый документ, поддерживают ли этот документ конфликтующие стороны - Хафтар и Саррадж.

"Нам тогда сказали, что это задача, которую будем решать впоследствии. Но мы предупредили, что без такого согласия ливийских сторон, ярко выраженного согласия, шансов на то, что эти договоренности, достигнутые в кругу внешних игроков, будут жизнеспособными, в общем-то немного. К сожалению, это подтвердилось", - сказал Лавров.

"Но это не означает, что конфликтующие стороны должны сейчас выступать с агрессивными заявлениями, объявлять о каких-то односторонних принятых решениях и отказываться от ведения межливийского диалога. Мы не одобряли недавнее заявление господина Сарраджа, который отказывался разговаривать с маршалом Хафтаром, и мы не одобряем заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу", - подчеркнул министр.

Лавров продолжил: "Ни то, ни другое не помогает найти устойчивый компромисс, без которого невозможно выйти из этой ситуации".

Он отметил при этом прозвучавшее на днях заявление председателя парламента в Тобруке Агилы Салеха, который призвал к национальному диалогу и высказался за то, чтобы этот диалог был нацелен на формирование общеприемлемых органов власти, в которых равномерно и равноправно обеспечивалось бы присутствие трех ключевых районов Ливии.

"И мне кажется, что это ровно то, о чем мы все эти годы говорили", - резюмировал министр.

Он напомнил, что Россия всегда предостерегала "от попыток навязать ливийским сторонам какие-то без их непосредственного участия написанные документы, договоренности, потому что нежизненность такого рода подхода была доказана многократно".

"Сейчас мы сталкиваемся с повторением пройденного уже в отношении Берлинской конференции", - сказал Лавров.

Хафтар в понедельник объявил о выходе из соглашения и о том, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями. Также он сообщил, что отныне считает недействительным Схиратское соглашение, которое в свое время позволило сформировать ливийское Правительство национального согласия (ПНС).

Силы Хафтара в последние месяцы ведут бои в районе Триполи с бойцами, поддерживающими ПНС.