F-16 ВВС Норвегии сопроводил российские бомбардировщики

Российские истребители Су-27 сопровождают F-16 ВВС Бельгии в небе над Балтийским морем. Стоп-кадр видео.

МОСКВА, 28 апреля/ Радио Sputnik. Норвегия поднимала в воздух истребители F-16 для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые совершали плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".

Как отмечается, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские Су-27 сопроводили F-16 ВВС Бельгии над Балтийским морем.