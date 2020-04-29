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Газета.ru

Отшутился планетами: астрономы вызвали Маска на ковер

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Маск пообещал астрономам не мешать своими спутниками

Илон Маск нашел способ снизить яркость своих спутников и не злить астрономов. Он также задумался о выведении в космос крупных телескопов, способных фотографировать далекие экзопланеты.

Миллиардер Илон Маск вновь поделился своими мыслями на тему астрофизики и других миров, заявив о желании сотрудничать с учеными в запуске новых космических обсерваторий для наблюдения за далекими экзопланетами.

«Я весьма вдохновлен будущим космических телескопов, которые могут быть очень большими», - заявил Маск через Zoom в видеоконференции комитета Национальных академий наук, инженерии и медицины США, передает CNET.

Заседание комитета стало частью мероприятий, которые NASA и другие государственные агенства и ученые проводят раз в десять лет, чтобы расставить приоритеты в будущих астрономических и астрофизических исследованиях.

В своем выступлении бизнесмен, основатель компании SpaceX, поддержал идею сотрудничества с учеными по запуску новых космических обсерваторий для фотографирования далеких экзопланет. По его словам, в реализации идеи помогут новые ракеты Starship, которые его фирма, как он надеется, будет запускать через пару лет. «Это позволит запускать больше космических телескопов за недорого», - отметил бизнесмен. При этом он пошутил, что думает об этом, чтобы выяснить, является ли наша вселенная реальной или чьей-то компьютерной симуляцией.

«Если мы сможем хотя бы сфотографировать некоторые планеты... им придется их лучше обрисовывать», - сказал он.

Однако Маск был приглашен на конференцию не для шуток про планеты. Устроители позвали бизнесмена, чтобы выразить ему обеспокоенность научного сообщества ярким блеском, которые создают его спутники Starlink, чья группировка стала выстраиваться на орбите Земли с мая 2019 года. С начала запусков этих спутников ученые неоднократно жаловались на яркий отраженный солнечный свет спутников, который виден вскоре после старта и мешает вести астрономические наблюдения.

Отвечая на претензии, Маск рассказал о новой технологии VisorSat, которая вместе с новым способом ориентации спутников будет испытана при следующем групповом запуске аппаратов и поможет снизить их блеск.

«Наша цель - сделать спутники невидимыми невооруженным глазом в течение недели и минимизировать вред астрономии, в частности не засвечивать астрономические детекторы и не мешать открытиям», - заявил Маск.

Впервые в компании приступили к решению этой проблемы еще в январе, когда на одном из спутников испытали технологию DarkSat - на некоторых отражающих поверхностях, например, антенне, было нанесено затемняющее покрытие. И хотя опыт дал некоторые результаты - спутник стал тусклее соседних на одну звездную величину - в компании решили пойти другим путем.

«Мы нашли вариант, который лучше прежнего и по существу погружает спутник в тень», - пояснил Маск.

В компании уже задумывались о возможности раскрывать специальные экраны, которые будут держать антенны в постоянной тени. На конференции Маск уточнил, что предлагаемая технология VisorSat заключается в раскрытии на спутниках панелей, похожих на солнцезащитные козырьки на легковых автомобилях.

«Мы используем радиопрозрачную пену, которая будет раскрываться вскоре после выведения спутника и мешать свету попадать на антенны, - пояснил предприниматель. - Это как солнечные козырьки: они отворачиваются, блокируют солнечный свет и предотвращают отражение».

По словам Маска, это будет иметь существенное воздействие на яркость выводимых спутников.

Миллиардер не уточнил, сколько спутников будет оснащено подобными козырьками и в каком из следующих запусков планируется испытать технологию. Обычно SpaceX осуществляет групповые пуски спутников Starlink с частотой примерно раз в месяц, прошлый пуск был 22 апреля.

Еще один способ уменьшения яркости - изменение ориентации аппаратов. По словам Маска, спутники особенно видны в начальный период выведения, когда их солнечные панели повернуты определенным образом. В компании SpaceX намерены изменить ориентацию солнечных панелей относительно Земли, уменьшив отражение света. «Первые наблюдения показали, что это значительно изменит яркость во время фазы выведения, - добавил Маск. - Спутники будут значительно менее видными с Земли».

К настоящему времени на орбиту выведено порядка 400 спутников Маска, в планах компании достичь численности в 12 тыс. аппаратов с дальнейшим увеличением до 30 тыс.


Отдел "Наука"

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