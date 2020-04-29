Войти
Газета.ru

Вместо парада: 12 городов увидят полет боевой авиации

515
0
0

В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами

Над 12 городами Западного военного округа 9 мая в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пролетят экипажи боевой авиации. Это одна из альтернатив торжественного парада Победы, которого в этот раз не будет 9 мая из-за распространения коронавируса. На фоне пандемии россияне предлагают варианты празднования, которые не нарушат режим самоизоляции.

Более 100 боевых самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) пролетят над его городами 9 мая в честь Дня Победы, сообщили в пресс-службе округа.

"Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - отметил командующий округом генерал-полковник Александр Журавлев.

Авиация пролетит над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.

В парадном строю зрители увидят многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", ударные Ми-24 и Ми-28 "Ночной охотник", многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, указали в сообщении ЗВО.

Из-за переноса парадов в честь Дня Победы военные, которые были задействованы в их подготовке, вернулись в пункты постоянной дислокации и помещены под карантин, отмечали ранее в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в середине апреля поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах из-за риска распространения коронавируса. При этом президент заверил, что празднование Дня Победы будет организовано позже в текущем году.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путину было непросто принимать решение о переносе парада Победы с 9 мая. Песков отметил в эфире «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что президент перенес торжества, поскольку у него в приоритете здоровье россиян. Впрочем, День Победы все равно будут отмечать в стране, но его перенесут на другую дату.

Как уточнил Песков, 9 мая глава государства выступит с обращением к россиянам в связи с 75-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые телевизионные каналы уже опубликовали программу, согласно которой в 9.00 мск будет показано обращение президента.

Поскольку все торжественные мероприятия отменены, россияне задумались, как можно отметить День Победы, не нарушая режима самоизоляции.

Артист и общественный деятель Василий Лановой предложил по окончании минуты молчания в честь памяти погибших в годы Великой Отечественной войны выйти на балконы и исполнить песню «День Победы».

Кроме того, россияне могут вывесить фотографии своих близких-участников войны в окна. По мнению Ланового, это покажет национальное единение.

Эту идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко подчеркнула, что пандемия не изменит настроения, с которым в России ждут праздник Победы.

Кроме того, она призвала соотечественников поддержать акцию «Бессмертный полк», которая в этом году проходит онлайн. Это шествие уже стало традиционной частью празднования Дня Победы в России. С 2015 года акция проводится официально. Но, поскольку такое мероприятие предполагает запрещенное сейчас большое скопление людей, организаторы предложили несколько альтернатив проведения шествия. Одна из них - размещение фотографий или видео с воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны в социальных сетях.

Истории пользователей могут попасть в текстовую трансляцию на сайте пресс-центра «Бессмертного полка» 9 мая.

На портале будут рассказывать, как праздник отмечают люди в России и всем мире. Семейные истории из соцсетей будут размещаться с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома.

«Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности, даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая», - подчеркнули в сообщении на официальном сайте «Бессмертного полка».


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-12
Ан-26
Ка-52
Ми-24
Ми-26
МИ-28
Ми-28Н
Ми-8
МиГ-31
Су-30
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
09.10.2019
Тест на лояльность
20.01.2016
Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
13.08.2012
100 лет ВВС России: что есть, и что ожидается
06.09.2011
Авиапром - загружен.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 13:29
  • 32
Взмахи черного крыла
  • 29.04 13:15
  • 1
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 29.04 13:12
  • 1
Война стальных бутербродов
  • 29.04 13:04
  • 4
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 12:52
  • 9
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 12:12
  • 16
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 11:52
  • 393
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 11:03
  • 34
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 29.04 10:33
  • 2068
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.04 09:57
  • 24
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 29.04 08:50
  • 3
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
  • 29.04 07:38
  • 2
ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»
  • 29.04 06:31
  • 5
«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США
  • 29.04 06:28
  • 2
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа