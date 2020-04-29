VG (Норвегия): российские десантники высадились в Арктике

ВДВ первыми в мире десантировались с нижней границы стратосферы в Арктике.

Российским вооруженным силам удалось высадить десант на Земле Франца-Иосифа в Арктике с высоты 10 000 метров. Такого еще никто не делал, отмечают в России. А вот в Норвегии радости не разделяют. Эксперт встревожен: что помешает русским сделать то же самое на Шпицбергене, если понадобится?

«Никто не делал этого до нас»

Российские вооруженные силы хвалятся, что им удалось высадить десант в Арктике к востоку от Шпицбергена с высоты 10 000 метров. Эксперт по России считает, что это в первую очередь символическая акция.

"С самолетов Илюшин-76 российские десантники впервые в мировой истории совершили десантирование в составе группы на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики", - говорится в статье на сайте вооруженных сил России.

"Такого до нас еще никто не делал. Мы использовали парашютные системы нового поколения", - сообщил заместитель российского министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

"Операция была проведена по прямому приказу министра обороны. Такие учения будут проходить ежегодно, в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения", - продолжил заместитель министра обороны, который лично приезжал на север.

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Земля Франца-Иосифа - российский архипелаг, расположенный к востоку от Шпицбергена и к северу от Новой Земли. Острова вошли в состав Советского Союза в 1926 году. Именно там проходили учения.

После этого самолеты "Илюшин" приземлились на самом северном аэродроме России. По словам генерал-лейтенанта Владимира Венедиктова, высадка была сложной, в том числе потому, что в районе нет наземных средств навигации, написала газета "Коммерсант".

"Мы можем гордиться нашими ребятами", - сказал военный эксперт Виктор Литовкин. По информации "Московского комсомольца", военным потребовалось четыре минуты, чтобы добраться до земли.

Российское министерство обороны сообщило, что десантники провели трехдневные учения на острове под названием Земля Александры. Они обучались выживать в экстремальных условиях и строили убежища из снега.

"Я считаю это по большей части символической акцией, - говорит эксперт Якуб Годзимирски (Jakub M. Godzimirski) из Норвежского института внешней политики. - Не думаю, что она имеет большое значение с точки зрения политики безопасности. Можно сравнить эту операцию с той, что прошла в 2007 году, когда российская экспедиция водрузила российский флаг на дне моря под Северным полюсом".

Эксперт считает, что Россия с помощью своих десантных учений в первую очередь стремится привлечь к себе внимание.

"Я это в первую очередь интерпретирую как элемент стратегической коммуникации. Они делают это, чтобы объявить о своем присутствии в регионе. И они занимаются тем, что раньше, до них, никто не делал. Они показывают, что могут проводить военные учения даже во времена кризиса из-за коронавируса. Но сам факт, что российские десантники участвуют в учениях в арктических условиях, никого не должен удивлять. Это настолько же естественно, как учения Саудовской Аравии в пустыне".

Годзимирски утверждает, что акция рассчитана как на российский народ, так и на западные страны. На этой неделе он опубликовал научную статью, посвященную российскому взгляду на Арктику.

Элисабет Эйкеланн (Elisabeth Eikeland), официальный представитель Оперативного штаба министерства обороны, сказала, что они никогда не комментируют деятельность других стран.

Российский дипломат Николай Коршунов недавно заявил, что Россия "встревожена растущей активностью НАТО в регионе".

По его словам, особенно тревожит россиян повышение активности в регионе неарктических государств - членов Североатлантического альянса.

Это ведет к напряженности, подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия, подчеркнул Коршунов.

Хьетиль Стурмарк (Kjetil Stormark), редактор портала Aldrimer, считает, что десантные учения России в Арктике - "плохая новость для Норвегии".

"Россияне тренируются на разных уровнях мощности, и эти учения гораздо более агрессивны, чем у НАТО. Маневры НАТО скорее оборонительные", - считает Стурмарк, который ранее писал о российской базе на Земле Александры.

VG: Зачем Россия рассказывает об этом сейчас в интернете?

Хьетиль Стурмарк: Не только, чтобы проявить открытость, но и чтобы внушить страх и заставить себя уважать. То, что они делают на Земле Франца-Иосифа, в теории можно повторить и на Шпицбергене.

Для министерства обороны России наступает важный период, ведь 9 мая исполняется 75 лет победе над нацистами. По этому поводу должно было состояться большое празднование, но Владимир Путин решил из-за коронавируса перенести его на 3 сентября.

По информации Большого норвежского словаря, первыми прыжки с парашютом на Северном полюсе совершили трое норвежцев: Борд Мартин Миккельсен (Bård Martin Mikkelsen), Лассе Осхейм (Lasse V. Aasheim) и Улаф Ульсен (Olaf Olsen). 15 апреля 1992 года они прыгнули с самолета Twin Otter с высоты 10 000 футов (примерно 3 километра). Это была невоенная акция.

Уле Кристиан Стрём (Ole Kristian Strøm)