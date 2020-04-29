Вооруженные силы Хорватии получили ПТРК AGM-114 "Хеллфайр"

ЦАМТО, 28 апреля. Минобороны Хорватии объявило о получении из США партии ПТРК AGM-114 "Хеллфайр", предназначенных для оснащения принятых на вооружение ударно-разведывательных вертолетов OH-58D "Кайова Уорриор".

Как сообщал ЦАМТО, правительство Хорватии одобрило финансирование закупки противотанковых ракет AGM-114 "Хеллфайр" для вертолетов "Кайова Уорриор" в сентябре 2017 года. Точное количество ПТУР и их тип не раскрывались. Как заявил тогда министр финансов Хорватии Здравко Марич, согласно подписанному письму с предложением и принятием предложения из бюджета необходимо было выделить 24,65 млн. кун (3,45 млн. долл.), включая НДС в размере 4,9 млн. кун. Поставка ракет в рамках программы "Иностранные военные продажи" была одобрена в 2017 году.

Министерство обороны Хорватии направило МО США запрос о возможности приобретения 16 вертолетов OH-58D "Кайова Уорриор" из числа избыточных вооружений ВС США в ноябре 2014 года. Официальное письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на поставку вертолетов было подписано в середине февраля 2016 года.

Первые пять вертолетов OH-58D "Кайова Уорриор" были доставлены на 93-ю базу в Земунике 30 июля 2016 года. Поставка всех вертолетов завершилась 3 декабря 2016 года.

Получение ПТУР "Хеллфайр" позволило ВС Хорватии объявить о достижении вертолетами OH-58D "Кайова Уорриор" полной готовности к боевому применению. Для применения AGM-114 программное обеспечение вертолетов было обновлено, а пилоты уже прошли подготовку с использованием учебных ракет.