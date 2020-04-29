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Российская газета

Обновленную БМП с 23-мм пушкой применили в боях с террористами в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

Модернизированная БМП-1 с 23-мм автоматическим орудием принимает участие в операциях против террористических формирований в составе иракских войск.

Впервые такая прошедшая доработку боевая машина пехоты была официально представлена в июне прошлого года.

От стандартного варианта она отличается доработанной одноместной башней, которая была оптимизирована под установку 23-мм орудия 2А14, применяемого на "Рогатке" - известной советской спаренной пушечной установке ЗУ-23-2.

Известно, что такое средство поражения эффективно против различных объектов, в том числе легких бронемашин на дистанции до двух километров. Скорострельность может составлять до тысячи выстрелов в минуту.

Наводчик получил в свое распоряжение тепловизионный прицел, что значительно расширило его возможности по ведению огня в ночное время.

Можно предположить, что привлечение к реальным боевым действиям является своего рода войсковыми испытаниями, после которых начнется модернизация и других машин.

Военные эксперты после первого показа ожидали, что иракские военные доработают также защиту БМП, установив на нее дополнительные стальные пластины и решетчатые экраны. Однако пока этого не было сделано.

Также у силовиков Ирака имеется другой вариант БМП-1. Вместо старого боевого отделения с 73-мм гладкоствольным "Громом" смонтирована открытая рубка все с той же ЗУ-23-2. Она уже опробована в реальной боевой обстановке.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Продукция
БМП-1
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