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Военное обозрение

Авианосец Type 001A «Шаньдун» снова не попал в список кораблей ВМС КНР для дальнего похода

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Источник изображения: sina.com.cn

Из Китая приходят сообщения о том, что группа боевых кораблей и вспомогательных судов ВМС НОАК отправилась в дальний поход. Речь идёт о морском переходе китайских кораблей в Аденский залив.

Военно-морская боевая группа вышла с военной базы Чжоушань, где располагается глубоководный порт Яншань.

Изначально в китайских блогах появлялись материалы с сетованием на то, что в списочный состав кораблей для дальнего похода не вошёл новейший авианосец Type001A «Шаньдун». А какие корабли вошли?

По последним сведениям, речь идёт о ракетном фрегате «Цзиньчжоу», комплексном корабле снабжения «Чаоху», а также об одном из эсминцев типа 052 для обеспечения зональной противовоздушной обороны.

Источник изображения: sina.com.cn

В Китае ожидали, что в этом походе, который будет проходить в том числе в водах Индийского океана, поучаствует упомянутый «Шаньдун». Но корабль в дальний поход и на этот раз отправлен не был.

Первый построенный в КНР авианосец продолжает оставаться в акватории судоверфи города Далянь.

Военное командование КНР сообщает о том, что корабли идут на патрулирование вод в районе африканского государства Сомали. Сама миссия обозначается как антипиратская. Было бы странно, если для осуществления антипиратской миссии ВМС НОАК направили бы авианосную ударную группу во главе с «Шаньдуном»… АУГ против надувных лодок?.. которых, кстати, по свидетельствам моряков торгового флота, в водах Аденского залива стало существенно меньше в последние несколько недель...

Ранее боевые корабли Китая и суда сопровождения патрулированием вод Аденского залива не ограничивались. Они заходили на военно-морскую базу КНР, расположенную в государстве Джибути. Эта та самая база, которая «не даёт покоя» Пентагону. Государство же Джибути в плане предоставления территории для иностранных военных баз можно считать уникальным. На территории этой африканской страны, имеющей выгодное географическое положение, располагаются как база ВМС КНР, так и база США.

Если возвращаться к теме нахождения авианосца «Шаньдун» у причала в Даляне, то это длительное его там пребывание после ввода в строй ВМС Китая вызывает немало вопросов внутри страны. Один из вопросов: с чем связано его "бездействие". Одно из предположений связано с тем, что у Type001A по-прежнему не решены проблемы с авиакрылом. Ранее он проходил испытания на применение палубных истребителей J-15 (базовая версия для этих китайских истребителей - самолёт Су-33), однако пока формирование полноценного авиакрыла для «Шаньдуна» так и не завершено.

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  • В новости упоминаются
Страны
Джибути
Индия
Китай
Сомали
США
Продукция
J-15
Су-33
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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