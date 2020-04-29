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Интерфакс-АВН

Корабельные истребители МиГ-29К провели "воздушные бои" в небе Заполярья

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Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К во время учебно-тренировочных полетов на военном аэродроме Североморск-3
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К во время учебно-тренировочных полетов на военном аэродроме Североморск-3.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Палубные истребители МиГ-29К провели учебные воздушные бои в небе над Баренцевым морем, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня на Северном флоте лётчики отдельного истребительного полка проводят лётно-тактическое учение по перехвату воздушных целей условного противника в небе Заполярья", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба Северного флота, в тренировке принимают участие 10 экипажей, которые выполняют учебно-боевые задачи на пяти истребителях МиГ-29К.

Самолёты взлетали с аэродрома Североморск-3 в Мурманской области.

"Лётчики отрабатывают перехват противника в различном диапазоне высот и скоростей над Баренцевым морем, выполняют тактические приёмы воздушного боя с применением ракет и бортовой артиллерии, оттачивают технику пилотирования и слаженность действий в группе", - сказали в пресс-службе.

Корабельные истребители МиГ-29К/КУБ являются многофункциональными самолетами поколения 4++, предназначенными для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием в любых погодных условиях.

Самолеты способны развивать скорость более 2000 км/час и совершать полеты на расстояние до 1,5 тыс. км. В состав комплекса вооружения истребителей входят управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", корректируемые и неуправляемые авиабомбы, неуправляемые ракеты и встроенная 30-мм пушка.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
Проекты
Военные учения
СФ
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