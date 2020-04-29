Герасимов: В РФ принято возводить храмы во славу побед "русского оружия"

Ни одного храма, посвященного Великой Победе, в послевоенные годы построено не было. Кроме того, у нас пока нет единого мемориала, где была бы увековечена память обо всех участниках войны. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, ситуация исправится совсем скоро - с открытием в подмосковном парке "Патриот" Главного храма Вооруженных Сил и музейного комплекса "Дорога Памяти".

"Завершение возведения Главного храма Вооруженных Сил и "Дороги памяти" - это беспрецедентные события текущего года для военнослужащих, а также для всех граждан страны. В России испокон веков была традиция - возводить православные храмы во славу побед "русского оружия" и в память павших защитников Отечества. Как правило, они освящались в честь святых подвижников или значимых церковных дат, на день празднования которых приходилась битва, определившая исход войны. Одним из первых таких храмов стала Церковь Покрова на Нерли, построенная в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским в память победы над волжскими булгарами и в честь погибшего в этом сражении сына Изяслава. Благодарственным памятником чудесного спасения Москвы от нашествия Тамерлана стал Сретенский монастырь, основанный на месте встречи Чудотворной Владимирской иконы. В память покорения Казани был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву на Красной площади, его еще называют собором Василия Блаженного", - рассказал начальник Генштаба "РГ".

Справка "РГ"

Главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке в парке "Патриот" к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. В честь года окончания войны - 1945-го - диаметр барабана главного купола составляет 19 метров 45 сантиметров. 75 лет со дня Победы символизирует 75-метровая высота звонницы, а 1 тысяча 418 дней и ночей Великой Отечественной отразились как в высоте малых куполов - 14 метров 18 сантиметров, так и в длине мультимедийной галереи "Дорога памяти" на территории храмового комплекса - 1 тысяча 418 шагов. Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православных храмов нововведения. Фасады здания будут отделаны металлом, своды - остеклены.

Стены церкви внутри будут расписаны сюжетами из библейской истории, а снаружи, у входа, поставят статуи святых - покровителей российской армии.

Воздвижение Главного Храма ВС РФ ведется исключительно на народные деньги - то есть добровольные пожертвования. Это старинная русская традиция, когда строительство церкви - всенародное дело, такие соборы строились в честь каждой военной победы.

На территории комплекса будет создана галерея "Дорога памяти" длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия. Галерея с помощью технологии микрофотографии будет оформлена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

Полностью интервью начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова читайте в номере "РГ" от 29.04.2020.

Иван Петров