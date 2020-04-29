На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.

Украинское консалтинговое агентство отмечает, что такое оружие позиционируется российской стороной как революционный танк, обладающий, в частности, активной защитой, радаром, 152-миллиметровой пушкой с автоматом заряжания и мощным двигателем.

«Однако в реальности, как и в случае многих "новинок" российской оборонки, "Армата" — это лишь реализация проекта заката СССР. А именно проекта Харьковского КБ [конструкторского бюро] машиностроения имени Морозова Объект 477 "Молот", который начали обрабатывать в 80-х годах», — пишет Defense Express.

Согласно данным агентства, Т-14 «Армата» от 477 «Молот» не отличается «ничем, кроме более современной электроники, что просто связано с 30-летним прогрессом в технологиях». Defense Express пишет, что в настоящее время Россия из-за санкций испытывает потребность в комплектующих для завершения разработки перспективного танка.

Ранее в апреле агентство выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».