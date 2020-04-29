Войти
Lenta.ru

На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

509
0
0
Источник изображения: Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.

Украинское консалтинговое агентство отмечает, что такое оружие позиционируется российской стороной как революционный танк, обладающий, в частности, активной защитой, радаром, 152-миллиметровой пушкой с автоматом заряжания и мощным двигателем.

«Однако в реальности, как и в случае многих "новинок" российской оборонки, "Армата" — это лишь реализация проекта заката СССР. А именно проекта Харьковского КБ [конструкторского бюро] машиностроения имени Морозова Объект 477 "Молот", который начали обрабатывать в 80-х годах», — пишет Defense Express.

Согласно данным агентства, Т-14 «Армата» от 477 «Молот» не отличается «ничем, кроме более современной электроники, что просто связано с 30-летним прогрессом в технологиях». Defense Express пишет, что в настоящее время Россия из-за санкций испытывает потребность в комплектующих для завершения разработки перспективного танка.

Ранее в апреле агентство выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
30.10.2018
The National Interest (США): отправятся ли российские танки Т-14 "Армата" в Индию?
07.09.2018
"Страшные" Т-62МВ с "реактивной броней" впервые окажутся в Сирии?
09.06.2015
Туманное будущее нового поколения российской военной техники. Часть 2
18.05.2015
Концепт-кар Т-14 «Армата»
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
02.09.2014
Украинский кризис срывает перевооружение российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 13:29
  • 32
Взмахи черного крыла
  • 29.04 13:15
  • 1
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 29.04 13:12
  • 1
Война стальных бутербродов
  • 29.04 13:04
  • 4
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 12:52
  • 9
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 12:12
  • 16
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 11:52
  • 393
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 11:03
  • 34
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 29.04 10:33
  • 2068
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.04 09:57
  • 24
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 29.04 08:50
  • 3
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
  • 29.04 07:38
  • 2
ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»
  • 29.04 06:31
  • 5
«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США
  • 29.04 06:28
  • 2
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа