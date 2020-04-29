Разработка нового перехватчика NGI для национальной системы противоракетной обороны США

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency - MDA) 24 апреля 2020 года опубликовало запрос предложений к промышленности по созданию перспективного кинетического перехватчика Next-Generation Interceptor (NGI) в качестве боевой части противоракет GBI наземных противоракетных комплексов Ground-based Midcourse Defense (GMD) национальной системы противоракетной обороны США.

Используемый сейчас в качестве боевой части противоракет GBI наземных противоракетных комплексов GMD национальной системы противоракетной обороны США кинетический перехватчик серии ЕKV (Exo-atmospheric Kill Vehicle) (с) Raytheon

Подача заявок должна быть произведена к 31 июля (хотя оговаривается возможность продления этого срока ввиду пандемии коронавируса), после чего планируется присуждение контрактов двум компаниям на разработку конкурирующих проектов NGI. В проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год на программу выделено 664,1 млн долл, а в течении пяти лет планируется выделить 4,9 млрд долл.

В настоящее время в составе комплекса GMD национальной системы противоракетной обороны США насчитываются 44 развернутые противоракеты GBI, дислоцированных на объектах ПРО в Ванденберге (Калифорния, четыре противоракеты) и в Форт-Грили (Аляска) (40 противоракет). В 2019 году MDA запросило ассигнования на развертывания в Форт-Грили на Аляске еще 20 противоракет GBI к концу 2023 года.

Сейчас противоракеты GBI оснащены в качестве боевой части кинетическими перехватчиками серии ЕKV (Exo-atmospheric Kill Vehicle производства корпорации Raytheon, модификации EKV CE-I/CE-II/CE-II Block 1). Для оснащения новых 20 планируемых к развертыванию противоракет GBI, а затем и замены перехватчиков EKV, с 2010 года осуществлялась программа создания нового кинетческого перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV), которая велась Boeing (фактическим разработчиком на субподрядной основе выступала все та же Raytheon). Однако в августе 2019 года программа RKV была прекращена MDA ввиду несоответствия полученных в ходе НИОКР результатов требованиям. Теперь взамен начата программа создания перехватчика "нового поколения" NGI "для противодействия передовым угрозам". Перехватчиками NGI должны быть оснащены все 64 планируемые противоракеты GBI.

Однако решение о разработке нового перехватчика NGI, по мнению американских обозревателей, отодвигает срок развертывания дополнительных 20 противоракет GBI ориентировочно до 2030 года.