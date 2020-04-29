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Фельдмаршал Хафтар расставил все точки над «i»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным.

В ходе обращения, которое распространил офис ЛНА, Хафтар заявил, что граждане Ливии откликнулись на его призыв разорвать достигнутое в 2015 году в Схирате соглашение о формировании Правительства национального согласия (ПНС).

По словам главнокомандующего, данная договоренность расколола страну. «Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления», - отметил Хафтар.

Он добавил, что «уполномочили» ливийцы главное командование ЛНА, уточняет «Газета.ру».

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие. В 2015 году в городе Схират в ходе межливийских переговоров с согласия ООН было достигнуто решение о создании Правительства национального согласия.

Однако в городе Тобрук остался избранный ливийцами парламент. 4 апреля прошлого года Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов».

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Ливия
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