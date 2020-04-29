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WarSpot

Японцы включились в гонку гиперзвука

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Япония намерена «изменить правила игры» и перехитрить вражеские системы ПВО. Вчера, 27 апреля, портал navalnews.com сообщил о том, что Агентство по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии (ATLA) официально объявило о начале работ над перспективной ракетой HCM.

В ATLA указывают, что работы по проекту Hypersonic Cruising Missile (HCM) начались в прошлом году, а сейчас компания Mitsubishi Heavy Industries выиграла тендер на создание двигателя для боеприпаса. Планируется, что ракета сможет развивать скорость от 5 до 15 чисел Маха (скоростей звука) благодаря двухрежимному прямоточному двигателю.

Рендер ракеты HCM

Источник изображения: navalnews.com

Основная часть полёта HCM будет проходить на граничных высотах для систем ПВО «низкого и высокого уровней» при постоянном маневрировании. По замыслу разработчиков, такая тактика затруднит перехват ракеты. Таким образом, в ATLA намерены с помощью HCM «изменить правила игры».

Слайд из презентации ракеты HCM

Источник изображения: navalnews.com

Ракеты HCM наземного базирования будут оснащаться двумя типами боеголовок: проникающей для поражения авианосцев, а также многоцелевой для атаки других кораблей и наземных целей.

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Страны
Япония
Компании
MHI
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
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