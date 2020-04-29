На модернизированном Су-57 планируют отказаться от гидравлических систем

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Российские ВКС в недалеком будущем могут получить на вооружение новый модернизированный Су-57. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в ОПК, обновленный самолет получит электромеханические приводы вместо гидравлической системы.

Первый полет модернизированного Су-57 может состояться уже в 2022 году, работы по полной замене гидравлической системы управления на электромеханическую уже ведутся. Планируется, что испытания нового истребителя займут не менее двух лет. Кроме проверки летных характеристик обновленного истребителя предстоит провести работы по надежной защите электроприводов от внешних помех и разрядов молний.

При этом отмечается, что полный переход на электрические приводы является технически очень сложной задачей, но при ее решении дает неоспоримые преимущества перед "обычными" самолетами. Предполагается, что замена гидравлической системы на электрические приводы позволит понизить радиолокационную заметность самолета, упростит его техническое обслуживание и сделает истребитель более живучим при поражении. Также истребитель станет значительно легче и маневреннее.

Проблемой замены гидравлической системы на электромеханическую занимаются и на Западе. Так, американский истребитель F-35 уже имеет смешанную электрогидравлическую систему: каждый элемент оперения имеет собственный независимый гидравлический контур, который управляется электроприводом. В шведской компании SAAB, которая выпускает истребители Saab JAS 39 Gripen, разрабатывают полностью электромеханическую систему управления для своих самолетов.

Отметим, что хотя Су-57 пока еще находится на завершающем этапе испытаний, российские инженеры уже готовят несколько программ по его будущей модернизации, ведь наука не стоит на месте, а заложенный в самолет модернизационный потенциал очень велик.