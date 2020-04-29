Новая всесезонная полоса аэродрома Нагурская в Арктике начала принимать самолеты

Строительные работы продолжаются, в дальнейшем длина полосы позволит принимать на острове Земля Александры все типы летательных аппаратов, в том числе тяжелые дальние бомбардировщики

МУРМАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Новая всесезонная взлетно-посадочная полоса аэродрома Нагурская Северного флота, расположенного на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, сдана в эксплуатацию, но строительные работы продолжаются. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе флота.

"Сданная в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса способна принимать большинство летательных аппаратов, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России. <...> Несмотря на то, что всесезонный аэродром уже начал функционировать, строительные работы продолжатся", - говорится в сообщении.

По информации флота, в дальнейшем длина полосы будет увеличена, это позволит принимать на острове Земля Александры все типы летательных аппаратов, в том числе тяжелые дальние бомбардировщики.

В пресс-службе отметили, что аэродром Нагурская уже смог принять транспортные самолеты Ил-76, которые обеспечивали учения ВДВ по высотному десантированию в Арктике. С вводом в эксплуатацию новой полосы аэродром стал всесезонным. Ранее возможность принимать самолеты была только в зимний период, с наступлением морозов на острове функционировала ледовая полоса.

Новый аэродром Нагурская построен возле самой северной военной базы Вооруженных сил России - "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Северным Ледовитом океане. На базе несет службу личный состав тактической группы Северного флота.