С миру по нитке: чем вооружены формирования хуситов в Йемене

Действующие в Йемене формирования хуситов в своих операциях продолжают применять различные виды тяжелого вооружения. В Сети приведены изображения наиболее часто используемых образцов.

Houthis use caputered equipment pic.twitter.com/jN30K1x4Fd — ZOKA (@200_zoka) April 27, 2020

Гусеничная бронетехника в основном представлена боевыми машинами, выпущенными в Советском Союзе, Российской Федерации, а также странах бывшего Варшавского договора. Такое оружие имелось в йеменской армии еще до начала гражданской войны.

Большой популярностью пользуются БМП-2, вооруженные 30-мм пушками, отличающиеся достаточно высокой огневой мощью и хорошей маневренностью. Эти боевые машины пехоты хорошо зарекомендовали себя благодаря надежности и простоте.

Самыми распространенными танками являются Т-55. Среди них встречаются, в том числе, чехословацкие "пятьдесят пятые" с дополнительной бронезащитой и системами управления огнем, имеющими лазерные дальномеры. Время от времени в бой бросают Т-62 и современные Т-72С и Т-80БВ.

Активно эксплуатируют различные пикапы с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, автоматическими пушками ЗУ-23-2. Имеются различные трофейные броневики.

Также используются автомобили Jalal 3, получившее бронирование и башни с пулеметным вооружением от БРДМ-2.

They have all sorts of things M46 130mm,M74 mortar and M167 Vulcan,M101 105mm pic.twitter.com/1ULTL3PBw5 — ZOKA (@200_zoka) April 27, 2020

Артиллерия представлена как советскими 130-мм М-46, так и американскими 105-мм гаубицами времен Второй мировой войны М101. Есть и минометы, вроде югославских 120-мм М74.

Довольно популярны поставленные из США шестиствольные скорострельные пушки М167 "Вулкан", которые могут эффективно поражать как наземные, так и воздушные цели.

Это только небольшая часть того, что имеется в арсеналах хуситов. Есть у них и различные средства противовоздушной обороны, ударные беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты. Все это оружие неоднократно эффективно применялось в ходе конфликта.

Алексей Моисеев