Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга

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Отказ от продления Минском срока эксплуатации двух российских военных баз в Белоруссии, который скоро истекает, грозит конфликтом между двумя странами. Стоит ли Лукашенко идти на риск обострения?

Такие рассуждения приводит издание «Белорусские новости».

Для России эти два объекта, особенно РЛС «Волга», имеют важное военно-стратегическое значения, а для Белоруссии являются неплохим козырем в непрекращающемся интеграционном торге.

Первый объект – это узел связи ВМФ России, расположенный в Минской области. Вторая база, РЛС «Волга», находится в населенном пункте Ганцевичи Брестской области и входит в систему предупреждения о ракетном нападении.

Срок эксплуатации объектов, который был определен межправительственными соглашениями в 1995 году, истекает 6 июня 2021 года.

Хотя Александр Лукашенко не заявляет о намерении не продлевать договор, он неоднократно намекал о том, что неплохо бы России как-то отблагодарить Белоруссию за размещенные на ее территории военные объекты. В частности, об этом он говорил в прошлом году в интервью изданию «Эхо Москвы»:

У нас на территории Беларуси две военные базы Российской Федерации, высокотехнологичные базы. Сколько вы нам заплатили нам после развала СССР за эти две базы? Ноль.

И хотя сейчас Россия планирует установку загоризонтной РЛС «Контейнер» в Калининградской области, она не обеспечит полную противоракетную защиту Европейской части России. Тем более, что РЛС «Волга» изначально создавалась для защиты от баллистических ракет средней и меньшей дальности. И после выхода США из договора значение станции еще больше возросло.

Помимо этого, по мнению военного эксперта Константина Сивкова, уход российских баз из Белоруссии стал бы политическим поражением Кремля, поэтому этого нельзя допустить ни в коем случае.

С другой стороны, требовать закрытия российских баз не в интересах Лукашенко, ведь он слишком зависим от Москвы. И поступая так, он навредил бы себе. Цена вопроса не настолько высока, чтобы так рисковать.