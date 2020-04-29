Главы МИД России и Турции обсудили Идлиб и коронавирус

Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018.

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу реализацию договоренностей по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе и координацию усилий в борьбе с коронавирусом, сообщили во вторник в МИД России.

"Проведен обмен мнениями относительно хода мирного урегулирования в САР, текущей обстановки в Идлибской зоне деэскалации в контексте реализации принятого 5 марта 2020 года Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, "стороны предметно обсудили ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, принимаемые двумя государствами меры по противодействию ее распространению, перспективы сотрудничества в этой сфере", отметили на Смоленской площади.

"Особо отмечена налаженная координация в вопросе возвращения граждан России и Турции на родину", - заявили в МИД РФ.