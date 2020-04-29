В России рассказали об исчезнувшем загадочном двигателе

Одной из серьезнейших проблем российской авиационной промышленности является отсутствие разработок новых двигательных установок, пишет «Военно-промышленный курьер».

«Полна тайн и загадок история с винтовентиляторным реактивным двигателем НК-93, разрабатывавшимся в Самаре и всерьез считавшимся будущим российского двигателестроения в качестве силовой установки для пассажирских Ил-96 и Ту-214 и ряда транспортных самолетов», — напоминает газета.

Издание отмечает, что НК-93 отличался экономичностью и высокими показателями по тяге, но исчез. «Дело дошло до летных испытаний, которые были внезапно прерваны: о дальнейшей судьбе двигателя история умалчивает. Никаких официальных сообщений о причинах остановки испытаний не публиковалось», — пишет газета.

В августе 2018 года в «Ростехе» заявили, что российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС получит модифицированный турбовинтовой двигатель НК-12.

Согласно открытым источникам, работы по НК-93 самарским «Кузнецовым» были прекращены в 2004 году из-за отсутствия финансирования.