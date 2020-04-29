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Известия.ru

Китай отправит свою первую ракету на Марс в июле 2020 года

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Специалисты из Национального космического управления Китая сообщили, что отправят свою первую ракету на Марс в июле 2020-го. Миссия получила название «Тяньвэнь» — «Вопросы к небесам». К февралю 2021 года тяжелая ракета «Чанчжэн-5» должна доставить на орбиту Красной планеты марсоход. Он займется сбором данных и поиском следов жизни.

Специалисты из Национального космического управления Китая сообщили, что отправят свою первую ракету на Марс в июле 2020-го. Миссия получила название «Тяньвэнь» — «Вопросы к небесам». К февралю 2021 года тяжелая ракета «Чанчжэн-5» должна доставить на орбиту Красной планеты марсоход. Он займется сбором данных и поиском следов жизни.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Марс
Чанчжэн
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