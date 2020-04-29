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Российская газета

Стартовала продажа билетов на форум "Армия-2020"

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Источник изображения: Предоставлено пресс-службой форума "Армия"

С 27 апреля началась продажа билетов и автомобильных пропусков на Международный военно-технический форум "Армия-2020". Форум "Армия-2020" состоится с 23 по 29 августа 2020 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка". Форум "Армия" является уникальной платформой для демонстрации передовых достижений научно-технической мысли в сфере ОПК, налаживания конструктивного диалога и обмена опытом между российскими и зарубежными профильными специалистами, а также укрепления научно-технических и промышленных кооперационных связей.

"В текущем году - и это главная отличительная особенность форума - он пройдет одновременно с Армейскими международными играми", - говорится в обращении министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу к участникам и гостям форума.

Форум "Армия-2020" откроется в воскресенье 23 августа днем работы в закрытом режиме. На этот день билеты продаваться не будут. Начиная с 24 и по 26 августа пройдут дни работы специалистов. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы форума. 27-29 августа двери форума будут открыты для массового посещения.

Приобрести билеты на форум "Армия-2020" можно в предварительной продаже по сниженной цене. Так, до 21 августа стоимость бизнес-билета будет составлять 1 200 рублей, а билета на дни массового посещения 400 рублей / день. После 21 августа цена билета составит 1 700 и 700 рублей соответственно.

Входной билет на Форум, приобретенный на один из дней с 27 по 29 августа, позволяет посетить "Танковый биатлон" на полигоне "Алабино".

На программу Авиационного кластера на территории аэродрома "Кубинка" с 24 по 29 августа можно будет попасть бесплатно без предъявления билета. На территории аэродрома будет действовать бесплатная парковка.

Билеты можно приобрести на официальном сайте форума.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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