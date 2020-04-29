ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»

В соцсетях опубликован ролик, который снят с борта противолодочного самолета Тихоокеанского флота Ил-38. Российской машине удалось незаметно приблизиться к авианосной ударной группе ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Washington (CVN-73).

Ил-38 смог пройти мимо цели на расстоянии выстрела в упор. Американцы попросту прохлопали появление тихоходного противолодочника Ил-38. Истребители F/A-18 Hornet смогли перехватить его только в 30 км от авианосца, что является «детским» расстоянием для пуска крылатых ракет.

Прозевав российский Ил-38, при его перехвате пилоты ВМС США вели себя достойно и провокаций не устраивали. Однако, из-за экстренного взлета на пару F/A-18 Hornet даже не успели навесить вооружение. Спустя некоторое время в воздухе появился F-15, который уже нес под крыльями ракеты. По-видимому, он взлетел с одной из авиабаз в Японии, так как не приспособлен для посадки на авианосец.

Уже стало традицией наших летчиков «поиграть» с американских боевыми кораблями. В 2000 году морские разведчики Су-24МР условно уничтожили USS Kitty Hawk, пройдя в 60 метрах над его палубой. Также Free News напоминает, что в 2008 году пара стратегических ракетоносцев Ту-95 сымитировала атаку на авианосец USS Nimitz, причем один из них дважды прошел в 600 метрах над плавучим аэродромом.