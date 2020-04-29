Войти
Военно-промышленный курьер

ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»

627
2
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

В соцсетях опубликован ролик, который снят с борта противолодочного самолета Тихоокеанского флота Ил-38. Российской машине удалось незаметно приблизиться к авианосной ударной группе ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Washington (CVN-73).

Ил-38 смог пройти мимо цели на расстоянии выстрела в упор. Американцы попросту прохлопали появление тихоходного противолодочника Ил-38. Истребители F/A-18 Hornet смогли перехватить его только в 30 км от авианосца, что является «детским» расстоянием для пуска крылатых ракет.

Прозевав российский Ил-38, при его перехвате пилоты ВМС США вели себя достойно и провокаций не устраивали. Однако, из-за экстренного взлета на пару F/A-18 Hornet даже не успели навесить вооружение. Спустя некоторое время в воздухе появился F-15, который уже нес под крыльями ракеты. По-видимому, он взлетел с одной из авиабаз в Японии, так как не приспособлен для посадки на авианосец.

Уже стало традицией наших летчиков «поиграть» с американских боевыми кораблями. В  2000 году морские разведчики Су-24МР условно уничтожили USS Kitty Hawk, пройдя в 60 метрах над его палубой. Также Free News напоминает, что в 2008 году пара стратегических ракетоносцев Ту-95 сымитировала атаку на авианосец USS Nimitz, причем один из них дважды прошел в 600 метрах над плавучим аэродромом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
F-15
F-18
Ил-38
Су-24
Су-24М
Ту-95
Проекты
Nimitz
Авианосец
ТОФ
Похожие новости
28.04.2020
Появилось видео пролета российского Ил-38 рядом с американским авианосцем
28.04.2020
Видео: ударный самолет ВМФ России подкрался к авианосцу США
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
10.12.2010
Налетели на учения
2 комментария
№1
29.04.2020 01:17
Что-то по ошибке минус влепил вместо плюса
-1
Сообщить
№2
29.04.2020 07:38
Цитата, Восход сообщ. №1
Что-то по ошибке минус влепил вместо плюса
Да, нет. У Вас плюс, минус поставил другой чел.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 13:29
  • 32
Взмахи черного крыла
  • 29.04 13:15
  • 1
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 29.04 13:12
  • 1
Война стальных бутербродов
  • 29.04 13:04
  • 4
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 12:52
  • 9
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 12:12
  • 16
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 11:52
  • 393
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 11:03
  • 34
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 29.04 10:33
  • 2068
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.04 09:57
  • 24
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 29.04 08:50
  • 3
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
  • 29.04 07:38
  • 2
ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»
  • 29.04 06:31
  • 5
«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США
  • 29.04 06:28
  • 2
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа