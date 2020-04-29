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«Ветераны» Донбасса, американские БПЛА, поступят на вооружение Сеула

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Источник изображения: vpk-news.ru

Южная Корея получит очередную партию американских беспилотников-разведчиков RQ-4 Global Hawk HALE в рамках подписанного в 2017 году контракта на 657 миллионов долларов. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что информация относительно поставки новейших средств разведки держали в секрете до последнего момента – когда об этом узнал посол США в Корее Гарри Харрис. RQ-4 Global Hawk может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс метров.

Дроны оснащены электрооптическими и инфракрасными камерами, радиолокационной станцией с возможностью обнаружения наземных объектов и другими датчиками. 

Армия США постоянно использует RQ-4 Global Hawk для разведки на Донбассе и в районе Крыма. Стоимость одного RQ-4 Global Hawk оценивается в 130 млн долларов без учета затрат на разработку, которая обошлась почти в 14 млрд долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
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