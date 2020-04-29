В догонку за Су-57: в США исправляют недостатки F-35

В США намерены лишить Су-57 преимущества перед F-35

Количество критических недостатков истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II сократили с 13 до семи, сообщают СМИ. Это частично лишило российский истребитель Су-57 одного из своих заявленных преимуществ перед самолетом США. О недостатках F-35 Пентагон заявил еще в феврале 2019 года.

Пентагон сократил число критических недостатков (первой категории) действующего истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с 13 до семи, сообщает Defense News. По этой причине российский перспективный истребитель Су-57 частично лишится одного из своих заявленных преимуществ перед американским самолетом.

В числе недостатков машины США называется текущий режим работы AN/APG-81 производства компании Northrop Grumman, радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Он способен сканировать окружающее пространство над морем только в области, которая находится непосредственно прямо перед истребителем. В публикации подчеркнули, что такая особенность не связана с физической конструкцией AN/APG-81. Решить проблему предполагается до 2024 года включительно за счет увеличения вычислительной мощности устройства и обновлением его программного обеспечения.

Другие недостатки F-35 Lightning II связаны, в том числе, с наддувом в кабине пилота и шлемом летчика.

Как рассказывал ранее телеканалу «Звезда» генеральный директор НИИ приборостроения имени Виктора Тихомирова Юрий Белый, российский Су-57 способен одновременно отслеживать до 30 аэродинамических целей. По его словам, такие возможности ему обеспечивают распределенные по его планеру АФАР, которые позволяют использовать истребитель, в частности, как разведчика и наводчика для беспилотных летательных аппаратов.

Целями выступают самолеты, вертолеты и крылатые ракеты противника. Белый уточнил, что до появления Су-57 на российских и зарубежных истребителях «устанавливался только один локатор в носовой части».

До этого телеканал со ссылкой на заявление генерального конструктора-директора ОКБ имени Архипа Люльки Евгения Марчукова сообщил, что двигатель второго этапа для Су-57 превосходит все имеющиеся в мире аналоги, а по удельной тяге, удельному расходу и удельному весу соответствует поколению истребителей 5+.

Что касается американского истребителя, о его критических проблемах Пентагон сообщал еще в феврале 2019 года, передавало издание Defense News со ссылкой на доклад ведомства.

Во время испытаний самолета военные констатировали, что версия F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой может прослужить только 2,1 тыс. летных часов, а это всего четверть ожидаемого срока службы в 8 тыс. часов. То есть часть самолетов, стоимость каждого из которых оценивается почти в $100 млн, могут списать уже в 2026 году.

Эксперты считают, что точность встроенного пулемета F-35A неприемлема и не соответствует прописанным в контракте техническим стандартам.

На серьезные ошибки в программном обеспечении истребителя указал генерал-майор ВВС США в отставке и директор по эксплуатационным испытаниям Роберт Бехлер. «Автономная логистическая информационная система (ALIS), разработанная компанией Lockheed Martin и предназначенная для повышения эффективности технического обслуживания и летных операций, все еще не работает должным образом», - заметил он.

Кроме того, как обратили внимание в отделе по эксплуатационным испытаниям и оценке министерства обороны США, предоставляемые ALIS данные зачастую неполные или совершенно неверные.

Их исправление занимает много времени и становится причиной переноса начала полета или вовсе его отмене. Специалисты подчеркнули, что «в стрессовых условиях» это может отрицательно сказаться на способности быстро реагировать на противника. Помимо этого, нередко автоматизированные функции требуют ручного ввода, указали эксперты.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 был спроектирован по технологии снижения заметности. Он способен нести ядерные боеголовки. В проекте по его производству, помимо США, участвуют Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия: американская сторона потратила на нее почти $1,5 трлн. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов. Тем не менее, истребитель ввели в строй только спустя семь лет после предполагаемого срока.

Лидия Мисник