Австралия продала ВМС Чили списанные фрегаты класса "Аделаида"

Церемония ввода в состав ВМС Чили фрегатов FFG 14 Almirante Latorre и FFG 11 Captain Prat - соответственно, бывших австралийских FFG 05 Melbourne и FFG 06 Newcastle типа Adelaida (американского типа Oliver H.Perry). Сидней, 15.04.2020.

ЦАМТО, 28 апреля. Австралийское агентство ABC News Australia раскрыло некоторые детали соглашения о продаже Военно-морским силам Чили двух фрегатов класса "Аделаида" из состава ВМС Австралии.

Хотя Министерство обороны Австралии официально не комментирует продажу, ссылаясь на то, что корабли уже принадлежат иностранному флоту, ABC сообщает, что стоимость продажи составила 110 млн. долл. При этом, стоимость каждого корабля составила 45 млн. долл., а остальная сумма включает поставку сопутствующего оборудования, документации и обучение.

Как сообщал ЦАМТО, приобретенные из состава ВМС Австралии фрегаты заменят снятые с вооружения чилийского флота 3750-тонные фрегаты ПВО L-класса (класс "Якоб ван Хеемскерк"), которые были построены в 1980-х гг. и приобретены Чили в 2004 году. Австралия продала ВМС Чили фрегат FFG-06 "Ньюкасл", снятый с вооружения 30 июня 2019 года, и FFG-05 "Мельбурн", списанный 26 октября 2019 года. Срок эксплуатации кораблей на текущий момент составляет около 26 лет.

Фрегаты были официально переданы в ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе "Киттабул" в Сиднее 15 апреля. Корабли получили новые наименования FFG-11 "Капитан Прат" и FFG-14 "Альмиранте Латорре", соответственно.

В течение прошлого десятилетия корабли были модернизированы. Ключевыми моментами модернизации стали замена системы управления огнем на австралийскую разработку ADACS, установка 8-контейнерной вертикальной пусковой установки Mk.41 с ракетами RIM-162B EESM, новой РЛС поиска целей, ГАС Spherion, буксируемой ГАС TMS 4350 и замена ЗУР SM-1 ракетами SM-2 MR Block IIIA. В состав вооружения также входят противокорабельные ракеты RGM-84J/L "Гарпун", 76-мм/62 артиллерийская установка Mk-75, торпеды MU-90 производства Eurotorp. ЗАК "Фаланкс" были демонтированы перед продажей.

Как предполагается, в течение ближайшего времени подготовка экипажей фрегатов будет продолжена специалистами ВМС Австралии в Сиднее. В Чили корабли должны прибыть в мае 2020 года.