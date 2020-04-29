Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе

Источник изображения: Marine Corps USA

В Персидском заливе состоялись учения Корпуса морской пехоты США, ставшие ответом на недавние маневры иранских катеров в опасной близости от американских военных кораблей.

Прошло буквально несколько дней после проведенного флотом Корпуса Стражей Исламской революции Ирана демарша и американская морская пехота отреагировала военными учениями, включавшими в себя отработку проведения десантных операций. В качестве места для проведения учений были выбраны острова Каран и Курайн. Именно туда высадились морпехи США.

Остров Каран находится в 60 км к северу от саудовского города Эль-Джубайль и представляет собой коралловый риф длиной в 2,1 км и шириной в 640 метров. В свое время из-за принадлежности Карана спорили Саудовская Аравия и тогда еще шахский Иран, но по договору 1968 года остров отошел королевству саудитов.

Учения начались 20 апреля. Под покрытием темноты разведывательная группа морской пехоты подплыла к острову на надувных резиновых лодках и бесшумно высадилась на берег, чтобы исследовать пляжи и изучить возможности для высадки основных сил десанта. В условиях реальной боевой операции такая мера направлена на выявление и уничтожение мин и иных преград для высадки десанта. Также разведчики могут начать собственные небольшие операции, чтобы запутать находящиеся на побережье силы противника.

Источник изображения: Marine Corps USA

Затем началась собственно десантная операция с использованием десантных платформ, амфибийной техники и вертолетов. Ударные вертолеты AH-1Z Viper обеспечивали имитацию авиационной поддержки высадки десанта с воздуха. Учения показали высокую степень готовности морских пехотинцев к подобным десантным операциям, а глава Центрального командования ВМС США вице-адмирал Джеймс Маллой выразил искреннюю благодарность руководству Саудовской Аравии за предоставление своей территории для проведения подобной тренировки морпехов.

Впрочем, от Саудовской Аравии не стоило и ожидать иного поведения. Для королевства Иран является опасным противником, экономическим конкурентом и идеологическим оппонентом. Одновременно саудиты понимают, что собственными силами и даже с привлечением других арабских монархий вроде ОАЭ или Бахрейна, противостоять Ирану они не смогут.

Поэтому американское военное присутствие в арабских монархиях Персидского залива рассматривается в качестве главной гарантии от возникновения серьезных проблем с Ираном. Естественно, что саудовское руководство заинтересовано в том, чтобы американские военные на высоком уровне отрабатывали действия против иранских войск в случае возможного вооруженного конфликта.

Источник изображения: Marine Corps USA

Конечно, никто прямо не говорил о том, что отрабатываются действия именно против Ирана. Но понятно, что иного противника в Персидском заливе у американских военных нет. К тому же, учения произошли аккурат после маневров иранских катеров. Вашингтон обвиняет Иран в постоянных провокационных действиях в Персидском заливе, а незадолго до начала учений президент США Дональд Трамп пригрозил иранскому флоту жестким ответом в случае любых будущих преследований американских кораблей иранскими катерами.

Помимо активности боевых кораблей и авиации, американцы не отказываются и от традиционных десантных операций в регионе. Поэтому учения на островах Каран и Курайн ставили своей целью отработку нейтрализации иранских военных постов, которые находятся на островах в Персидском заливе, принадлежащих Ирану. Эти острова во многом напоминают Каран и Курайн, на которых проводились учения.

Что интересно, помимо учений на саудовских островах, 23 апреля американский спецназ, расквартированный в соседнем Кувейте, провел свои собственные учения, заключавшиеся в отработке действий по поиску и освобождению экипажа сбитого над заливом самолета. Нет никаких сомнений, что и эти учения также были направлены на отработку действий в случае "очередных иранских провокаций".