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ВВС Саудовской Аравии начали получать УТС "Хок" Mk.165 местной сборки

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УТС BAE Systems Hawk Mk 165 AJT
Первый построенный для ВВС Саудовской Аравии учебно-боевой самолет BAE Systems Hawk Mk 165 AJT (британский бортовой номер ZB101, серийный номер ST001) на рулежных испытаниях. Вартон (Великобритания), 15.09.2015.
Источник изображения: Michael Harling / twitter.com

ЦАМТО, 28 апреля. ВВС Саудовской Аравии в рамках программы "Видение 2030" (Vision 2030) начали получать первые УТС усовершенствованной летной подготовки (AJT) "Хок" Mk.165, собранные на национальных мощностях по лицензии британской компании BAE Systems.

Как напоминает Arabianaerospace.aero, программа "Видение 2030" предусматривает развитие и диверсификацию экономики Саудовской Аравии за счет увеличения доли производства и услуг по различным программам на своей территории, тем самым увеличивая занятость, расширяя экономическую базу и сокращая степень зависимости страны от нефти.

В 2017 году был создан концерн Saudi Arabian Military Industries (SAMI). Заявленная цель создания SAMI – войти в группу 25 крупнейших в мире оборонных компаний. Ожидается, что к 2030 году вклад SAMI в ВВП страны составит около 14 млрд. риалов (3,73 млрд. долл.). К этому моменту планируется создать более 40 тыс. высококвалифицированных рабочих мест.

Эр-Рияд намерен активно развивать свой оборонный и аэрокосмический потенциал и быстро выйти далеко за рамки уже имеющейся в стране сети технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) гражданской и военной авиатехники. В этом отношении, как отмечается, лицензионное производство или окончательная сборка самолетов является мощным рычагом для ускоренного развития местной оборонной / аэрокосмической промышленности.

Напомним, что в мае 2012 года с компанией BAE Systems был подписан контракт общей стоимостью 1,6 млрд. фунтов стерлингов (2,5 млрд. долл.) на создание системы летной подготовки для ВВС Саудовской Аравии. Проект предусматривает закупку 102 учебно-тренировочных самолетов, в т.ч. 22 реактивных УТС повышенной подготовки "Хок" Mk.165 AJT производства BAE Systems, 55 турбовинтовых УТС базовой подготовки PC-21 швейцарской компании Pilatus, 25 самолетов начальной подготовки SR22 "Циррус" компании Cirrus Aircraft, тренажеров, средств обслуживания и обучения, запчастей и услуг поддержки.

Согласно опубликованному в феврале 2016 года годовому отчету компании BAE Systems за 2015 год, впоследствии Саудовская Аравия разместила заказ на поставку 22 дополнительных УТС "Хок" AJT, которые должны быть собраны в Саудовской Аравии, а также связанного наземного оборудования и средств обучения. Для выполнения этого заказа BAE Systems курировала двухлетнюю подготовку технических специалистов из Саудовской Аравии.

Первые самолеты "Хок" Mk.165, собранные на предприятии компании BAE Systems в Уортоне (Великобритания), ВВС Саудовской Аравии приняли в апреле 2016 года. Поставки продолжались до 2018 года.

Выбор в пользу закупки УТС "Хок" AJT был обусловлен тем, что "стеклянные" кабины этих самолетов имеют сходство с кабинами "Тайфун" и F-15SA, которые состоят на вооружении королевских ВВС. Новые "Хок" Mk.165 заменят устаревшие УТС "Хок" Mk.65/65A.

Церемония выкатки первого (из 22 заказанных) учебно-тренировочного самолета усовершенствованной подготовки "Хок" Mk.165 национального производства состоялась 1 апреля 2019 года на авиабазе имени Короля Абдель Азиза и стала важной вехой в рамках практической реализации программы "Видение 2030". В цепочку поставок и логистики по данному проекту включено около 25 саудовских компаний.

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Страны
Великобритания
Саудовская Аравия
Швейцария
Продукция
F-15
Компании
AVIC
BAE Systems
Pilatus Aircraft
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