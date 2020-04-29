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Российская газета

The Drive оценил десантирование "российских коммандос" в Арктике

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Источник изображения: Минобороны РФ

Американский портал The Drive оценил десантирование военнослужащих ВДВ в Арктике.

Портал не смог оставить без внимания первое в мире арктическое десантирование с высоты 10 000 метров.

The Drive назвал учения российских десантников беспрецедентными. Издание считает, что Россия показала способность быстро развертывать силы специальных операций не только в негостеприимной Арктике, но и практически в любом регионе мира.

"Это еще одна громкая демонстрация неуклонно растущих возможностей России в этом стратегическом регионе", - подчеркнул автор.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
Военные учения
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