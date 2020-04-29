ВМС США получили последний истребитель F/A-18 Super Hornet Block 2

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Военно-морские силы США получили последний многоцелевой истребитель F/A-18 "Супер Хорнет" версии Block-2, самолет принят на предприятии компании Boeing. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Истребитель F/A-18 "Супер Хорнет" версии Block-2 выпускался с 2005 года. За это время американский флот в общей сложности получил 608 истребителей данного типа, включая 322 одноместных F/A-18E и 286 двухместных F/A-18F. Последний истребитель с серийным номером E322 продолжит службу в составе 34-й истребительно-бомбардировочной эскадрильи на авиабазе ВМС США "Океан" в штате Вирджиния.

В дальнейшем ВМС США планируют получать на вооружение истребители "Супер Хорнет" версии Block-3, контракт с компанией Boeing подписан в марте 2019 года. Согласно соглашению, флот должен получить до 2022 года 72 истребителя Block-3 обеих версий. Первые два истребителя будут переданы ВМС в течение мая-июня 2020 года, они будут задействованы в испытаниях на авиабазе ВМС Патаксент-Ривер и Центре авиационных вооружений Чайна Лейк.

Как поясняется, от второй версии истребители F/A-18 версии Block-3 отличаются усовершенствованной кабиной, сниженной радиолокационной сигнатурой и увеличенным до 10 тысяч часов летным ресурсом .