Шойгу приказал организовать увольнение срочников в запас при соблюдении специальных противовирусных мероприятий

Сейчас в России действует система, позволяющая и контрактников содержать, и срочников готовить.

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу приказал организовать увольнение военнослужащих срочной службы в запас при соблюдении мер безопасности на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в военном ведомстве во вторник.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва при условиях обязательного проведения специальных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья военнослужащих в период их следования из воинских частей к местам постановки на воинский учёт", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

"Всем увольняемым военнослужащим окажут содействие в приобретении проездных билетов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест постановки на воинский учёт, а также индивидуальных средств защиты - медицинских масок и антисептиков для рук", - сообщили в Минобороны.

По данным военных, доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов будет осуществляться исключительно на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку.

Работа военных комиссариатов организована с учетом раздельного посещения гражданами, подлежащих призыву, и военнослужащими, прибывшими для постановки на воинский учёт, сообщили в Минобороны.

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будут отправлены 135 тыс. человек. Также будут уволены в запас граждане, которые прошли срочную службу.

20 марта Шойгу заявил, что большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. По его словам, все новобранцы, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин.

Из-за коронавируса призывные комиссии начнут работать после 6 мая, отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая, сообщили ранее в Минобороны РФ.

В ведомстве заявляли, что военные комиссариаты работают в условиях усиленного противоэпидемического режима, все сотрудники и медицинский персонал обеспечены медицинскими масками и индивидуальными антисептиками.

В минувший понедельник в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу на фоне ситуации с коронавирусом принял решение о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны.

"Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершится до 30 апреля. Все воспитанники отправятся к местам проживания", - говорилось в сообщении.

"Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России по решению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу будет завершено до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае", - уточнили в Минобороны.

По данным Минобороны РФ, с марта коронавирус обнаружен у 901 российского военнослужащего и 254 человек из числа гражданского персонала ВС РФ. Covid-19 также выявлен у 963 человек в военных вузах, включая курсантов и слушателей. Кроме того, коронавирус обнаружен у 271 преподавателя и воспитанника довузовских учебных заведений Минобороны.

16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.

Во вторник оперативный штаб сообщил, что свыше 6,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за минувшие сутки, общее число зарегистрированных диагнозов в стране достигло 93,5 тыс.

3075 случаев зарегистрированы за сутки в Москве. Таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 48 тыс. 426, следует из данных штаба.