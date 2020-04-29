Войти
Российская газета

Солдаты получат медицинские маски и антисептики при демобилизации

452
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В российских Вооруженных силах началось увольнение в запас военнослужащих срочной службы, которые призывались весной прошлого года, эти мероприятия будут проходить при соблюдении повышенных мер безопасности, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил организовать увольнение срочников при условиях обязательного проведения специальных мероприятий, которые направлены на сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

В частности всем, кто увольняется в запас, помогут приобрести проездные билеты от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест постановки на воинский учет. Кроме того, военнослужащим выдадут медицинские маски и антисептики для рук.

"Доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов будет осуществляться исключительно на автотранспорте Минобороны, прошедшем специальную обработку", - подчеркнули в военном ведомстве.

Кроме того, работа военкоматов сейчас организована так, что призывники и военнослужащие, прибывшие для постановки на воинский учет, не пересекаются между собой.

В Минобороны напомнили, что призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля 2020 года

Призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Медицина
Похожие новости
15.04.2020
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
02.07.2019
Некоторые страны еще позавидуют России в ситуации с призывом "срочников" в армию - глава комитета СФ по обороне
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
09.11.2017
Армия России стала высокоточной и высокоэкономичной
11.12.2013
Вернуть доверие общества
28.11.2012
Бе-200: государственный самолет-амфибия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 13:29
  • 32
Взмахи черного крыла
  • 29.04 13:15
  • 1
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 29.04 13:12
  • 1
Война стальных бутербродов
  • 29.04 13:04
  • 4
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 12:52
  • 9
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 12:12
  • 16
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 11:52
  • 393
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 11:03
  • 34
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 29.04 10:33
  • 2068
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.04 09:57
  • 24
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 29.04 08:50
  • 3
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
  • 29.04 07:38
  • 2
ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»
  • 29.04 06:31
  • 5
«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США
  • 29.04 06:28
  • 2
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа