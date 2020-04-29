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Российская газета

Правительство предложило ввести ежегодные медосмотры военных

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Источник изображения: Николай Хижняк/РИА Новости

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается установить ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию российских военнослужащих.

В частности, согласно проекту, будут проводить исследования на наличие в организме наркотических средств.

- Военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, - говорится в документе.

В кабмине пояснили, что законопроект разработан в целях снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе - от болезней системы кровообращения и от новообразований.


Татьяна Замахина

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Страны
Россия
Проекты
Медицина
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1 комментарий
№1
29.04.2020 01:05
Они итак это все проходят каждый год.

Пора ввести проверку на наличие психотропных, наркотических веществ, а также их метаболитов у депутатов Госдумы.
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