Войти
Lenta.ru

SpaceX обвинили в создании оружия против России

482
0
0
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Cистема околоземных спутников Starlink компании SpaceX может использоваться Пентагоном для целеуказания высокоточного оружия, пишет в «Звезде» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Автор уверен, что американская сторона для противодействия российскому гиперзвуковому оружию развернет группировки из нескольких тысяч малых спутников, обеспечивающих работу перспективной системы боевого управления и наблюдения Advanced Battle Management and Surveillance (ABMS).

Леонков обвиняет SpaceX в том, что созданные данной компанией спутники Starlink обеспечат необходимую пропускную способность для передачи данных ABMS.

Ранее в апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не будет объединяться со SpaceX, поскольку последняя является подрядчиком Пентагона. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, комментируя данное высказывание чиновника, заметил, что «Роскосмос» продает в США ракетные двигатели, которые используются в составе ракет, выводящих американские военные космические аппараты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
27.04.2020
Рогозин высказался против объединения с Илоном Маском
21.08.2019
Рогозин рассказал о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты
10.06.2019
Рогозин отказался брать Маска на работу в "Роскосмос"
11.03.2016
Компания Blue Origin основателя Amazon выиграла контракт на разработку аналога РД-180
27.09.2012
Не упрощай оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 13:29
  • 32
Взмахи черного крыла
  • 29.04 13:15
  • 1
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 29.04 13:12
  • 1
Война стальных бутербродов
  • 29.04 13:04
  • 4
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 12:52
  • 9
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 12:12
  • 16
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 11:52
  • 393
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 11:03
  • 34
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 29.04 10:33
  • 2068
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.04 09:57
  • 24
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 29.04 08:50
  • 3
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
  • 29.04 07:38
  • 2
ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»
  • 29.04 06:31
  • 5
«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США
  • 29.04 06:28
  • 2
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа