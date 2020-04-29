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F-35 не готов к ближнему воздушному бою

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские истребители F-35 имеют особенности, серьезно ограничивающие сверхзвуковую скорость полета на больших высотах. Самолет пятого поколения также не способен вести ближний воздушный бой.

Как заявил изданию Defense News офицер ВМС США в отставке Брайан Кларк, концепция применения F-35 базируется на стелс-технологиях и способности сбивать самолеты противника прежде, чем они обнаружат американский истребитель.

«Полагаться на дальнее поражение - это перспектива, которая по историческим причинам вызывает недоверие у морской авиации. Во время войны во Вьетнаме, когда в воздушной войне стали чаще применять ракеты и отказываться от пушек, число погибших в воздушных боях возросло», - говорится в публикации. Кроме того, военные аналитики отмечают, что F-35 недостаточно маневренный и неспособен вести ближний воздушный бой.

Как сообщает The National Interest, в январе 2015 года проводился учебный воздушный бой между F-35A и F-16D. Cтелс-самолет пятого поколения оказался слишком медленным, чтобы победить 25-летний истребитель.

Вера ВВС в дальний воздушный бой обернулась катастрофой во Вьетнаме. Есть веские основания полагать, что этот подход окажется столь же катастрофичным, когда эскадрильи новых F-35 впервые отправят в бой против серьезного врага, цитирует РГ издание.

В качестве примера автор NI Дэвид Экс напомнил, что во Вьетнаме американские истребители применили 321 ракету «воздух-воздух» с радиолокационным наведением, но только восемь процентов достигли целей При этом более маневренные МиГ-17 могли не просто увернуться от ракет, но и сесть на хвост американцам.

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