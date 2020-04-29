Курсанты и суворовцы разъезжаются по домам

Минобороны в этом году раньше срока закончит образовательные программы курсантов, воспитанников и слушателей военных учебных заведений. Все они разъедутся по домам, а экзамены и стажировки будут перенесены на другое время. При этом изменение расписания не скажется на выпускниках, которые в 2020-м получат лейтенантские погоны и уедут в войска.

Как рассказали «Известиям» несколько источников в оборонном ведомстве, военные вузы должны к 9 мая отправить учащихся по домам. Образовательные планы будут скорректированы для всех категорий - от воспитанников суворовских училищ и курсантов до слушателей Академии Генштаба.

У первых обучение завершится уже 30 апреля, у вторых - 5 мая. Все они должны убыть домой до Дня Победы. Сейчас решается вопрос, когда и как будут проходить экзаменационные сессии и войсковые стажировки.

Развозить по домам обучающихся станут централизованно. До вокзалов и аэропортов их доставят на служебных автобусах в сопровождении офицеров.