Видео: авиация Балтфлота отработала удары по надводным целям

Экипажи фронтовых бомбардировщиков морской авиации Балтийского флота отработали условное нанесение удара авиационными средствами поражения по надводным целям.

Тренировки были плановыми и проходили в морских полигонах в Балтийском море, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В общей сложности в них было задействовано около десяти самолетов авиасоединения морской авиации БФ.

Уничтожить отряд кораблей условного противника предстояло экипажам Су-24 и Су-30СМ. Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты бомбардировщиков выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а затем атаковали мишени, имитирующие надводные корабли.

Помимо авиаударов, пилоты также выполнили фигуры сложного пилотажа, боевые развороты, отработали приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)