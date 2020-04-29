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Российская газета

Видео: авиация Балтфлота отработала удары по надводным целям

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Экипажи фронтовых бомбардировщиков морской авиации Балтийского флота отработали условное нанесение удара авиационными средствами поражения по надводным целям.

Тренировки были плановыми и проходили в морских полигонах в Балтийском море, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В общей сложности в них было задействовано около десяти самолетов авиасоединения морской авиации БФ.

Уничтожить отряд кораблей условного противника предстояло экипажам Су-24 и Су-30СМ. Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты бомбардировщиков выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а затем атаковали мишени, имитирующие надводные корабли.

Помимо авиаударов, пилоты также выполнили фигуры сложного пилотажа, боевые развороты, отработали приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-24
Су-27
Су-30
Проекты
БФ
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