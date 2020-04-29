Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" возвращается на Северный флот после ремонта и модернизации

ЦАМТО, 28 апреля. Гидрографическое судно проекта 865 "Ромуальд Муклевич" прошло ремонт и модернизацию в Кронштадте и совершает переход на Северный флот.

На минувшей неделе судно прошло балтийские проливы и вышло в Северное море. В настоящее время оно продолжает переход в акватории Норвежского моря.

По прибытии в Кольский залив, которое ожидается в начале мая, с экипажем гидрографического судна будут проведены противоэпидемиологические мероприятия в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Модернизация и ремонт гидрографического судна продолжались в течение нескольких лет. В настоящее время ГС "Ромуальд Муклевич" является самым современным и оборудованным судном, входящим в состав Арктической гидрографической экспедиции Северного флота. В частности, судно оснащено новым многолучевым эхолотом с расширенными возможностями по сравнению с предыдущими поколениями. С помощью нового оборудования ГС "Ромуальд Муклевич" способно не только проводить полный спектр океанографических исследований в Арктике, но и заниматься поиском затонувших объектов на дне моря при съемке его рельефа.

Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" было построено на судоверфи в Гданьске в 1990 году. С 1991 года действует в составе гидрографической службы Северного флота. Судно имеет полное водоизмещение 3450 т при длине в 85,6 м, скорость полного хода – 15 узлов, дальность плавания на экономичном ходу (12 узлов) – 11000 миль, автономность по запасам топлива и продовольствия – 45 суток, сообщает пресс-служба Северного флота.