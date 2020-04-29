Инженеры ЮВО на Кубани получили на оснащение уникальный автокран

ЦАМТО, 28 апреля. В инженерно-саперный полк Южного военного округа, дислоцированный на Кубани, поступил автомобильный кран военного назначения КС-55729-7М грузоподъемностью 32 т.

Машина превосходит по своим характеристикам все имеющиеся автокраны общепромышленного исполнения в данной категории грузоподъемности.

Четырехсекционная стрела, элементы которой выдвигаются одним гидроцилиндром телескопирования, достигает 31 м. Крановая навеска смонтирована на полноприводном шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8.

Зона работы крана составляет 360 град. с возможностью выполнения операций над кабиной. Максимальный вылет стрелы – 29 м. В комплект входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ. Кран обладает высокой ремонтопригодностью. Имеется возможность работы в темное время суток.

Сформированный в 2016 году инженерно-саперный полк имеет на оснащении новейшие образцы вооружения и специальной техники, в том числе тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, путепрокладчики БАТ-2 и машины разграждения ИМР-3, а также комплексы разминирования и модульной экипировки сапера, сообщает пресс-служба Южного военного округа.