Старейший док Кронштадта возобновил работу

ЦАМТО, 28 апреля. Сухой док им. М.И.Сургина Кронштадтского морского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) после многолетней консервации возобновил прием кораблей для проведения докового ремонта.

На докование в рамках выполнения государственного заказа уже приняты два противопожарных и один водолазный катер Ленинградской военно-морской базы. Доковый ремонт, в ходе которого будет проведена окраска катеров, а также ремонт донно-заборной арматуры, продлится до середины мая.

В 2018 году док вывели из консервации и провели обследование. В течение 2019 года специалисты верфи отремонтировали основные коммуникации, батопорт, днище дока. Ремонт проводился за счет собственных средств завода.

Учитывая двухкамерную конфигурацию, док способен принимать небольшие корабли и суда с малой осадкой: буксиры, катера, тральщики, баржи, яхты. Завод также планирует задействовать док в строительстве маломерных судов.

Док им. М.И.Сургина на сегодняшний день является самым старым действующим сухим доком не только в Кронштадте, но и в России. Он был построен в 1830-1846 гг. еще до основания Морского завода, в царствование императора Николая Первого, и после его кончины вплоть до 1919 года назывался Николаевским. Предназначался для ремонта фрегатов, бригов, корветов, канонерских лодок, позже миноносцев, подводных лодок, тральщиков, небольших пароходов и ледоколов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".