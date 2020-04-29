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ЦАМТО

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО получили свыше тысячи радиостанций 6-го поколения "Азарт"

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Комплекс связи Азарт.

ЦАМТО, 28 апреля. Свыше тысячи радиостанций 6-го поколения "Азарт" получили на вооружение военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа в рамках гособоронзаказа в 2020 году.

Радиостанции предназначены для обеспечения защищенной и засекреченной радиосвязи в тактическом звене управления, между командирами и подчиненными подразделениями.

Отличительной особенностью радиостанции является высокий уровень защищенности сигнала, для обеспечения которого радиостанция в автономном режиме меняет свою частоту каждые 45 микросекунд. К достоинствам "Азарта" относятся большая дальность устойчивой связи (свыше четырех километров), в том числе на местности со сложным рельефом, независимо от погодных условий и времени года.

Радиостанции "Азарт" шестого поколения обладают возможностью передавать геолокацию при помощи системы "ГЛОНАСС", что в сочетании дает возможность повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач. Непрерывная работа радиостанции от одной аккумуляторной батареи – до 12 часов.

В течение текущего года планируется поставка еще около 1,5 тыс. радиостанций "Азарт" для соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО, сообщает пресс-служба округа.

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